The National Interest рассказал об уязвимости ВВС США перед новейшими российскими и китайскими ракетами «воздух-воздух»

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-04T15:41:34+03:00

По мнению авторов издания, американская авиация рискует полностью лишиться возможности проводить операции как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Новейшие российские и китайские ракеты «воздух-воздух» способны полностью лишить ВВС США возможности проводить активные наступательные операции в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Такого мнения придерживается обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар. В своей статье автор выражает уверенность, что перспективные разработки в области ракетных вооружений позволят российским и китайским истребителям уверенно поражать ключевые компоненты воздушных операций ВВС США — самолеты радиообнаружения и наведения (AWACS), воздушные танкеры и средства радиоэлектронной борьбы.

В частности, речь идет о российской ракете РВВ-БД, которая разрабатывается на базе Р-37 — наиболее дальнодействующей ракеты «воздух-воздух» в мире. Как ожидается, ее новая версия сможет поражать воздушные цели на дальности до 350 км и поступит на вооружение перехватчиков МиГ-31, а также истребителей Су-35С и Су-57 (ПАК ФА).

Другой угрозой американскому господству в воздухе может стать управляемая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности КС-172. Она специально проектировалась как эффективное средство борьбы с целями, находящимися в дали от линии фронта и прикрытыми истребительной авиацией. Впрочем, перспективы принятия КС-172 на вооружение пока туманны, отмечает автор публикации.

«Эти ракеты дальнего радиуса действия в сочетании с правильными носителями способны лишить США возможности проводить воздушные операции как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - резюмирует Маджумдар.

Среди китайских разработок автор выделил ПЛ-15 — ракету «воздух-воздух» дальнего действия, которая уже вызвала замешательство в командовании ВВС США. По его словам, наличие такой ракеты на вооружении КНР является одним из факторов, стимулирующих США разрабатывать новое поколение своей знаменитой ракеты AIM-120.