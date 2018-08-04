Помпео передал ответное письмо Трампа лидеру Северной Кореи

СЕГОДНЯ 16:04 2018-08-04T16:04:56+03:00

На саммите АСЕАН в Сингапуре состоялся «короткий, но вежливый» разговор между госсекретарем США и главой МИД КНДР

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Госсекретарь Майкл Помпео передал ответное письмо президента США Дональда Трампа председателю КНДР Ким Чен Ыну. Об этом глава американской дипломатии сообщил на своей странице в Твиттер.

«Сегодня мне выдалась возможность поговорить с моим коллегой, министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на полях АСЕАН. У нас состоялась короткая и вежливая беседа. Наша американская делегация также получила возможность передать ответ президента США на письмо лидера КНДР Ким Чен Ына», - написал Помпео.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США не проводил отдельной встречи с северокорейскими представителями на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. Тем не менее, Помпео и Ли Ён Хо пожали друг другу руки и обменялись репликами во время церемонии фотографирования.

При этом южнокорейские журналисты заметили, что спецпредставитель правительства США по КНДР, ныне американский посол на Филиппинах Сон Ким передал главе северокорейского МИД какой-то конверт.

Фото: twitter.com/SecPompeo

Несмотря на любезные жесты, в ходе пресс-конференций на полях саммита стороны не воздержались от взаимных колкостей. В частности, Майк Помпео вновь призвал международное сообщество сохранять санкции против Пхеньяна до полной денуклеаризации КНДР, а Ли Ён Хо обвинил США в поддержании напряженности на Корейском полуострове.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Она не раскрыла содержание послания, но отметила, что продолжающийся обмен корреспонденцией между главами государств направлен на продвижение договоренностей, достигнутых в ходе двусторонней встречи в Сингапуре.