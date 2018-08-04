Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в субботу
МЧС России объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Так, в субботу, 4 августа в столице ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 21:00 мск 4 августа местами в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичного главка МЧС РФ.
Между тем в субботу утром в спасательном ведомстве предупреждали москвичей о сильной жаре. Отмечалось, что воздух в мегаполисе 4 августа может прогреться до +30…+32 градусов. В связи с этим МЧСовцы советовали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов, не забывать про головной убор и пить больше воды.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, последнее время в столичном регионе сохранялась жаркая и сухая погода, но в эти выходные, как обещают метеорологи, жара в городе постепенно начнет спадать. А в начале следующей недели днем столбики термометров уже не поднимутся выше +24 градусов.
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