На юге Москвы у мужчины отобрали рюкзак с 3,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-04T17:08:44+03:00

При этом неизвестный несколько раз ударил 25-летнего жителя столицы в лицо

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В субботу, 4 августа, стало известно о еще одном случае ограбления в Москве. Как выяснилось, в минувшую пятницу вечером в столичном районе Чертаново Центральное неизвестный избил 25-летнего мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором находились 3,2 миллиона рублей.

«3 августа в 21:42 в службу "02" из службы "03" поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Кировоградская, дом 24», - сказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Также там отметили, что, по словам потерпевшего, преступник сначала несколько раз ударил его в лицо, после чего выхватил у него рюкзак с деньгами и скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уже проводят проверку по факту случившегося, передает «Интерфакс».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе в Москве вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с пятью миллионами рублей. Тогда в городе был объявлен план «Перехват», направленный на поимку пятерых злоумышленников.