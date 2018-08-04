СЕГОДНЯ 17:26 2018-08-04T17:38:47+03:00

Сергей Амбарцумян скончался в возрасте 96 лет Фото: кадр с видео

О том, что умер академик Сергей Амбарцумян, сообщили в президиуме Национальной академии наук Армении

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В субботу, 4 августа, появилась информация о том, что умер академик Сергей Амбарцумян. Как стало известно, армянский ученый и иностранный член Российской академии наук (РАН) скончался в возрасте 96 лет.

Печальную новость сообщили в президиуме Национальной академии наук Армении (НАН). «На 97-м году жизни скончался академик НАН, иностранный член РАН, ученый с мировым именем, государственный и общественный деятель Сергей Амбарцумян», - говорится в сообщении армянской академии наук.

Также там отмечается, что организацией похорон ученого займется правительственная комиссия.

СПРАВКА «КП»

Сергей Амбарцумян - один из основателей армянской школы механики. На протяжении жизни он занимал активную научную и гражданскую позицию. Ученый избирался депутатом Верховного Совета СССР и Армянской ССР. Кроме того, он возглавлял Институт механики и был ректором Ереванского государственного университета.