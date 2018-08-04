Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары

СЕГОДНЯ 17:53 2018-08-04T17:53:21+03:00

Ранее в Пятой республике были остановлены два энергоблока в Бюже, и еще один - в Сент-Альбане

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Во Франции остановили четыре энергоблока атомных электростанций из-за сильной жары.

Так, последним был остановлен энергоблок № 1 старейшей в стране АЭС Фессенхайм, расположенной на границе с Германией. Произошло это в субботу, 4 августа, в 04:09 по местному времени (05:09 мск). Оператор атомных электростанций во Франции - концерн Electricite de France (EDF) - принял такое решение из-за превышения температурной нормы воды, сбрасываемой с электростанции в Большой канал Эльзаса. Дело в том, что возникла угроза уничтожения местной флоры и фауны.

Кстати, после остановки энергоблока в Фессенхайме в рабочем состоянии остался лишь один реактор, пишет газета La Parisienne.

Ранее же на этой неделе в Пятой республике были остановлены два энергоблока АЭС в Бюже, и еще один - на АЭС в Сент-Альбане.

Кстати, напомним о ЧП, случившемся в прошлом году на атомной электростанции Фламанвиль во Франции. Как сообщал сайт kp.ru, в феврале 2017 года там прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в машинном зале строившегося атомного реактора. Причем без пострадавших тогда не обошлось.