СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-04T18:15:19+03:00

Самолет рухнул рядом с имением Рахманинова в Швейцарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По некоторым данным, в результате авиакатастрофы погибли несколько человек

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В субботу, 4 августа, легкомоторный самолет рухнул в швейцарском полукантоне Нидвальден. ЧП случилось в 10:00 по местному времени (11:00 мск) неподалеку от поместья «Сенар», где проживал русский композитор Сергей Рахманинов.

Воздушное судно упало в лесной местности у горы Пилатус, расположенной на берегу Фирвальдштетского озера, и загорелось. В итоге вспыхнул сильный пожар, так как огонь перекинулся на деревья. Тушить возгорание пришлось при помощи вертолета, иначе спасатели не могли добраться до места аварии.

Стоит отметить, что, по данным местной газеты Blick, в результате авиакатастрофы погибли несколько человек. Однако точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе перед началом авиашоу в Румынии. Тогда один пилот погиб, а второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.