В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет с отказавшим двигателем

СЕГОДНЯ 18:48 2018-08-04T18:49:03+03:00

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В субботу, 4 августа, в международном аэропорту Брюсселя приземлился самолет A319 авиакомпании Brussels Airlines с отказавшим двигателем. Причем при экстренной посадке никто из 150 пассажиров, находившихся в тот момент на борту воздушного судна, не пострадал.

Как стало известно, лайнер, направлявшийся из столицы Бельгии в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, так как во время взлета в один из его моторов затянуло птицу, что привело к его отказу.

Стоит отметить, что чтобы не создавать паники, командир экипажа объявил пассажирам о том, что прервать полет придется «из-за технической проблемы», передает агентства Belga.

Кстати, это далеко не первый подобный случай в мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае Boeing-737 авиакомпании «Победа» с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. На борту воздушного судна тогда находились 170 пассажиров, при этом никто из них также не пострадал.