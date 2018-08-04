2018-08-04T19:36:04+03:00
Общество

Священник посетил Сенцова в колонии и предложил ему исповедоваться

Однако режиссер-террорист заявил, что в помощи священнослужителя не нуждается
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Украинский режиссер-террорист Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин/ТАССУкраинский режиссер-террорист Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Изменить размер текста:

Священник Русской православной церкви (РПЦ) посетил исправительную колонию в городе Лабытнанги, где пообщался с отбывающим там наказание так называемым украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России за организацию терактов в Крыму.

Как уточнили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, во время обхода медицинской части ИК-8 иерей Богдан Василюк зашел в палату гражданина незалежной. «Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медработников, жалоб на условия содержания у него нет», - сказали в пресс-службе регионального управления ФСИН России ТАСС.

Также там отметили, что настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, расположенного в городе Лабытнанги, предложил так называемому режиссеру исповедоваться, однако тот отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее к режиссеру-террористу приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Причем после встречи с гражданином Украины уполномоченный по правам человека в РФ рассказала о здоровье заключенного. Так, она назвала состояние Сенцова удовлетворительным. При этом сам он ни на что не жаловался Москальковой.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Италии задержали серийного грабителя аптек по прозвищу «Старичок»
«Мы за Крым триста лет воевали»: Сукачев объяснил, почему не согласен с Макаревичем
«Будем советоваться»: в Верховной раде заявили, что судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада
В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет с отказавшим двигателем
Появилось видео с места крушения двух самолетов в Румынии
Самолет рухнул рядом с имением Рахманинова в Швейцарии
Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары
Умер академик Сергей Амбарцумян
На юге Москвы у мужчины отобрали рюкзак с 3,2 млн рублей
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в субботу
Помпео передал ответное письмо Трампа лидеру Северной Кореи
The National Interest рассказал об уязвимости ВВС США перед новейшими российскими и китайскими ракетами «воздух-воздух»
Минобороны РФ подтвердило отправку в США тайного письма по Сирии
Два самолета столкнулись в воздухе перед началом авиашоу в Румынии
В Британии предложили «найти своего Мюллера» для расследования «российского вмешательства»
В МИД КНДР обвинили США в поддержании напряженности на Корейском полуострове
Турция заморозит активы двух американских министров в ответ на санкции Вашингтона
WP: Бутина переписывалась с членом предвыборного штаба Дональда Трампа
Росстат заявил о росте средней зарплаты россиян на 11,2%
Украине предсказали дефолт в случае повышения цен на газ
Reuters: Глава российского генштаба предложил американскому коллеге сотрудничать в восстановлении Сирии
Суд США отклонил без рассмотрения ходатайство о снятии обвинений с Бутиной
ДТП в Оренбургской области унесло жизни семи человек
Глава МИД КНР обвинил США в милитаризации Южно-Китайского моря и давлении на страны Азии
Советник Трампа заявил о решимости президента США «давить» на «слабую» экономику КНР
Крушение Ми-8 в Красноярском крае: Ространснадзор проверит «Ютэйр — вертолетные услуги»
Власти КНР запретили показ нового фильма о Винни-Пухе из-за мемов про Си Цзиньпина