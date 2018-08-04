Священник посетил Сенцова в колонии и предложил ему исповедоваться

СЕГОДНЯ 19:35 2018-08-04T19:36:04+03:00

Однако режиссер-террорист заявил, что в помощи священнослужителя не нуждается

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Священник Русской православной церкви (РПЦ) посетил исправительную колонию в городе Лабытнанги, где пообщался с отбывающим там наказание так называемым украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России за организацию терактов в Крыму.

Как уточнили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, во время обхода медицинской части ИК-8 иерей Богдан Василюк зашел в палату гражданина незалежной. «Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медработников, жалоб на условия содержания у него нет», - сказали в пресс-службе регионального управления ФСИН России ТАСС.

Также там отметили, что настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, расположенного в городе Лабытнанги, предложил так называемому режиссеру исповедоваться, однако тот отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее к режиссеру-террористу приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Причем после встречи с гражданином Украины уполномоченный по правам человека в РФ рассказала о здоровье заключенного. Так, она назвала состояние Сенцова удовлетворительным. При этом сам он ни на что не жаловался Москальковой.