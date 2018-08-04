«Мы за Крым триста лет воевали»: Сукачев объяснил, почему не согласен с Макаревичем

СЕГОДНЯ 20:03 2018-08-04T20:03:58+03:00

Музыкант заявил, что Крымский полуостров является российским, так как миллионы наших людей положили за него свою жизнь

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Музыкант Гарик Сукачев заявил, что не поддерживает позицию своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму, и объяснил, почему считает полуостров российским.

«Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым - наш. Мы за него триста лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители - миллионы людей положили за него свою жизнь», - сказал музыкант.

При этом певец отметил, что Киев всегда шантажировал Москву черноморскими портами. По словам Сукачева, когда начался Майдан, было нетрудно догадаться, что закончится это все тем, что в Крыму будут стоять корабли НАТО. «Неужели нельзя было понять, что началось на Майдане? И булочки американские раздают - значит, через месяц там будет стоять натовский флот? Это что, нужно быть очень умным человеком?» - подчеркнул рок-музыкант.

Что касается будущего Украины, то, по мнению музыканта, незалежную ничего хорошего уже не ждет, так как там «выросло общество, для которых Степан Бандера - герой». «Что мы можем сделать? Это пропаганда», - добавил Гарик Сукачев в интервью телеканалу «Москва 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.