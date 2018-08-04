В Италии задержали серийного грабителя аптек по прозвищу «Старичок»

СЕГОДНЯ 20:26 2018-08-04T20:26:37+03:00

За год пенсионер совершил как минимум шесть налетов в Милане

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В Милане задержали серийного грабителя аптек по прозвищу «Старичок». Речь идет о 60-летнем мужчине, совершивший как минимум шесть налетов на аптеки итальянского города, пять из которых находятся на улице Меченате.

«Старичок» действовал всегда по одному и тому же сценарию: выждав удобный момент, он накидывал капюшон, врывался в учреждение, занимающееся продажей лекарств, и требовал отдать выручку. При этом пенсионер угрожал сотрудникам аптеки, держа руку в кармане и притворяясь, что у него есть пистолет.

Задержать грабителя помогли записи камер видеонаблюдения и свидетельства очевидцев. Правоохранители схватили преступника у аптеки, которую тот собирался ограбить уже в третий раз. Причем при обыске у мужчины нашли «нужные для ограбления предметы», говорится на официальном сайте миланской полиции.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года в Италии арестовали убивавшего пациентов за 300 евро санитара скорой помощи. Как выяснилось, задержанный рекомендовал родственникам своих жертв определенные похоронные бюро, с которых получал за это комиссию.