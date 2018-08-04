Ученые доказали, что курение кальяна смертельно опасно
Американские ученые выяснили, что кальяны смертельно опасны. Так, они доказали, что «паровые коктейли» повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и приводят к инсульту. Как оказалось, покурив полчаса кальян, человек наносит такой же вред своему здоровью, как если бы он выкурил сигарету.
Сотрудники калифорнийского университета США в Лос-Анджелесе провели эксперимент на группе из 48 добровольцев: всех этих людей попросили в течение 30 минут курить кальян, после чего специалисты замерили у них сердечный ритм, давление и уровень никотина в крови.
В итоге оказалось, что частота сердечных сокращений после одного сеанса курения кальяна увеличилась на 16 ударов в минуту, при этом поднялось артериальное давление. Кроме того, у испытуемых вырос показатель артериальной жесткости, считающийся одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается на сайте калифорнийского университета.
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