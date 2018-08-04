Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США

СЕГОДНЯ 21:10 2018-08-04T21:11:16+03:00

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В субботу, 4 августа, стало известно, что актер Стивен Сигал, получивший ранее российское гражданство, стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США. Как уточнили в нашем внешнеполитическом ведомстве, артист будет содействовать развитию российско-американских отношений, в том числе взаимодействию в сфере культуры, искусства и молодежных обменов.

Также в министерстве иностранных дел нашей страны подчеркнули, что должность, на которую назначен актер, является общественно-политической и не предполагает денежного вознаграждения. «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», - говорится на странице МИД РФ в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии американского актера в российское гражданство. При этом ранее артист неоднократно говорил о своей любви к нашей стране.