2018-08-04T21:32:12+03:00
В мире

Авиабаза НАТО на Балканах появится в городе, который носил имя Сталина

Реализация проекта модернизации аэродрома в Кучове начнется в течение года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Авиабаза НАТО на Балканах появится в городе, который носил имя СталинаАвиабаза НАТО на Балканах появится в городе, который носил имя СталинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Стало известно, где будет находиться новая авиабаза НАТО. Так, первая на Балканах база Североатлантического альянса появится в албанском городе Кучова, который с 1950-го по 1990 год назывался Сталин. По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, местом строительства выбран старый военный аэродром.

«Североатлантический совет одобрил решение о строительстве в Албании первой авиабазы ​​на Западных Балканах», - написал глава правительства балканской страны на своей странице в Facebook. При этом он уточнил, что только в первую фазу проекта модернизации аэродрома, реализация которого начнется в течение года, будет вложено более 50 миллионов евро.

Также Эди Рама подчеркнул, что авиабаза в Кучове будет служить для логистической поддержки НАТО, подготовки личного состава и учений альянса. Кроме того, объект будет использоваться национальными военно-воздушными силами (ВВС). «Эта стратегическая инвестиция НАТО в Албании привнесет новые стандарты в наши вооруженные силы», - добавил премьер республики.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне организация Североатлантического договора приняла новую стратегию ВВС, которая позволяет НАТО «вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно перегруженное и защищенное воздушное пространство».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин прибыл на открытие фестиваля «Опера в Херсонесе»
«Искренне благодарен»: Стивен Сигал прокомментировал свое назначение спецпредставителем МИД России
Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США
Ученые доказали, что курение кальяна смертельно опасно
В Италии задержали серийного грабителя аптек по прозвищу «Старичок»
«Мы за Крым триста лет воевали»: Сукачев объяснил, почему не согласен с Макаревичем
Священник посетил Сенцова в колонии и предложил ему исповедоваться
«Будем советоваться»: в Верховной раде заявили, что судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада
В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет с отказавшим двигателем
Появилось видео с места крушения двух самолетов в Румынии
Самолет рухнул рядом с имением Рахманинова в Швейцарии
Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары