СЕГОДНЯ 21:32 2018-08-04T21:32:12+03:00

Авиабаза НАТО на Балканах появится в городе, который носил имя Сталина Фото: REUTERS

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Стало известно, где будет находиться новая авиабаза НАТО. Так, первая на Балканах база Североатлантического альянса появится в албанском городе Кучова, который с 1950-го по 1990 год назывался Сталин. По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, местом строительства выбран старый военный аэродром.

«Североатлантический совет одобрил решение о строительстве в Албании первой авиабазы ​​на Западных Балканах», - написал глава правительства балканской страны на своей странице в Facebook. При этом он уточнил, что только в первую фазу проекта модернизации аэродрома, реализация которого начнется в течение года, будет вложено более 50 миллионов евро.

Также Эди Рама подчеркнул, что авиабаза в Кучове будет служить для логистической поддержки НАТО, подготовки личного состава и учений альянса. Кроме того, объект будет использоваться национальными военно-воздушными силами (ВВС). «Эта стратегическая инвестиция НАТО в Албании привнесет новые стандарты в наши вооруженные силы», - добавил премьер республики.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне организация Североатлантического договора приняла новую стратегию ВВС, которая позволяет НАТО «вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно перегруженное и защищенное воздушное пространство».