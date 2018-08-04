2018-08-04T22:18:22+03:00
Политика

Путин прибыл на открытие фестиваля «Опера в Херсонесе»

Глава нашего государства принимает участие в мероприятии уже во второй раз
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В субботу, 4 августа, президент РФ Владимир Путин прибыл на площадку Второго международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе».

Глава нашего государства приехал на открытие этого мероприятия. При этом зрители и участники фестиваля, который в этом году пройдет 4, 10-12 августа, встретили российского лидера аплодисментами, президент также приветствовал жителей и гостей Севастополя.

Стоит отметить, что в первый день мероприятия, проходящего на территории историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО, на нем выступят звезды мирового балета: они исполнят партии из легендарных европейских постановок - «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». Музыкальная же программа фестиваля откроется 10 августа оперой «Дидона и Эней», передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, впервые «Опера в Херсонесе» состоялась в 2017 году. Тогда российский лидер Владимир Путин также присутствовал на фестивале. Кроме того, на мероприятие приезжал и премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.

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