2018-08-04T23:01:54+03:00
В мире

Госдеп отказался комментировать назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД России

Ранее стало известно, что актер получил общественно-политическую должность
Дарья ИВАШКИНА
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Актер Стивен СигалАктер Стивен СигалФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В госдепартаменте США отказались комментировать новое назначение Стивена Сигала, который родился в Америке, но в ноябре 2016 года получил российское гражданство. Так, Госдеп никак не отреагировал на новость о том, что актер занял должность спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с Соединенными Штатами.

«Мы не комментируем (этот вопрос)», - сказали в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Сигал стал спецпредставителем дипведомства нашей страны по российско-американским гуманитарным связям. При этом в МИД уточнили, что новая должность актера является «общественно-политической» и не предполагает денежного вознаграждения.

Сам Стивен Сигал уже высказался по поводу своего назначения. Он поблагодарил российское внешнеполитическое ведомство и признался, что у него всегда были «очень сильные стремления» сделать отношения между Москвой и Вашингтоном лучше.

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