В Дании начали штрафовать за никабы

4 Авг. 23:33 2018-08-04T23:33:03+03:00

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В Дании оштрафованы первые женщины, нарушившие закон о запрете носить в общественных местах закрывающую лицо одежду: паранджу, никаб, чадру, бурку и другие. Запрет вступил в силу 1 августа.

Как сообщает датский телеканал DR, это произошло в торговом центре города Хорсхольм, расположенного недалеко от Копенгагена. На эскалаторе подрались две дамы в никабах, одна из них сорвала убор с лица другой. Когда полиция приехала по вызову, «пострадавшая» уже была с закрытым лицом.

Обеих обвинили в нарушении нового закона и оштрафовали на тысячу датских крон (примерно 165 американских долларов). Причем правоохранители даже просмотрели записи камер наблюдения, чтобы убедиться, что женщины действительно ходили по торговому центру с закрытыми лицами.

Ранее сайт kp.ru писал, что 1 августа в Копенгагене прошла многочисленная демонстрация против нового закона. Многие участницы акции, даже не считающие себя мусульманками, были в бурках и никабах. Стоит отметить, что запрет касается лишь традиционной мусульманской женской одежды, скрывающий лицо. Хиджаб, который покрывает только волосы и шею, носить в общественных местах можно. Карнавальные, лыжные, зимние и рабочие маски под запрет не попадают.