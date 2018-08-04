В Швейцарии разбился второй за сутки небольшой самолет

4 Авг. 23:58 2018-08-05T00:09:42+03:00

В Швейцарии за сутки разбились два легкомоторных самолета Фото: REUTERS

В результате крушения у горы Пилатус погибли четыре человека – муж, жена и двое детей

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В субботу вечером в Швейцарии разбился второй за сутки легкомоторный самолет, он по невыясненным пока причинам рухнул на склоне горы Пиц Сегнас в швейцарских Альпах.

Об этом сообщает местное телеграфное агентство ATS со ссылкой на полиции. О судьбе людей, находившихся на борту воздушного судна, еще ничего неизвестно.

Ранее сайт kp.ru писал о первой авиакатастрофе, произошедшей в первой половине дня близ Хергисвиля в швейцарском полукантоне Нидвальден. Легкомоторный самолет около 10:00 по местному времени (11:00 мск) упал и загорелся в лесу у подножия горы Пилатус, неподалеку от поместья «Сенар», где проживал русский композитор Сергей Рахманинов.

Воздушное судно полностью сгорело. В результате, по данным спасателей, погибли четыре человека – семейная пара с двумя детьми. За двадцать минут до крушения они вылетели из Кагесвила и направлялись во Францию. Причины аварии выясняются.