2018-08-05T03:56:31+03:00
В мире

Трамп заявил, что его встреча с Роухани зависит только от Тегерана

Президент США отметил, что ситуация в Иране и экономика в стране ухудшаются очень быстро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп вновь высказался по поводу своей возможной встречи с лидером Ирана Хасаном Роухани, заявив, что быть ей или не быть – зависит лишь от позиции Тегерана.

«Иран и его экономика становятся все хуже, и быстрыми темпами! Встречусь или не встречусь (с иранским президентом), это неважно - все зависит от них!» - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал, что американский лидер, говоря о возможности своей встречи с Хасаном Роухани, усомнился в том, что к таким переговорам готов Тегеран. И напомнил о выходе США из «странной иранской сделки». При этом Трамп подчеркнул, что готов встретиться с президентом Ирана без всяких предварительных условий.

Однако потом госсекретарь США Майкл Помпео, поддержав идею своего шефа лично пообщаться с иранским коллегой, уточнил, что у у Вашингтона все же есть условия, которые должен выполнить Тегеран, чтобы такие переговоры состоялись.

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