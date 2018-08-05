Посол России в Британии заявил, что Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 04:11 2018-08-05T04:21:46+03:00

Александр Яковенко рассказал, что российские следователи готовы вылететь в Англию для совместного расследования загадочного отравления в Солсбери

Изменить размер текста: A A

Британские следователи, выясняющие обстоятельства и причины загадочного отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, методично уничтожают улики, которые могли бы помочь раскрыть это преступление. Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Уничтожаются практически все улики. В случае если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет. Это нас не может не беспокоить», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что российские следователи готовы вылететь в Англию, чтобы провести расследование вместе с британскими коллегами, но усомнился в готовности Соединенного Королевства их принять.

«Мы хотим понять, что происходит. Я не уверен, что британская сторона согласна будет на каком-то этапе на наши предложения, тем не менее, они все на столе», - добавил Александр Яковенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские дипломаты уже не раз говорили, что Лондон стремится скрыть улики по делу отравления Скрипалей.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в начале марта. Скотланд-Ярд объявил, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. Позже, 30 июня в соседнем Эймсбери были обнаружены без сознания еще двое – мужчина и женщина. Полиция заявила, что они отравились тем же ядом, что и Скрипали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чисто английская зараза

Еще двое отравились ядом, отправившим в больницу Скрипалей. В Соединенном королевстве снова паника (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Новый поворот: в покушении на Скрипалей подозреваются два киллера

Потратив тысячи часов на изучение сотен объектов из Солсбери, в Скотланд-Ярде сообщили об «огромном прорыве» в расследовании дела Скрипалей. Полицейские пришли к выводу, что 4 марта в маленьком английском городке действовали сразу два отравителя (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

От Солсбери до Эймсбери: Британия раскручивает новое отравление

К расследованию отравления 40-летних мужчины и женщины в британском городе Эймсбери (примерно в 10 км от Солсбери) подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Таким образом, из обыкновенного передоза у двух наркоманов (ранее в полиции графства Уилтшир сообщили об отравленной партии кокаина или героина) ситуация выливается в очередное «дело Скрипалей» (подробности).