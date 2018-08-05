2018-08-05T04:21:46+03:00
Политика

Посол России в Британии заявил, что Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей

Александр Яковенко рассказал, что российские следователи готовы вылететь в Англию для совместного расследования загадочного отравления в Солсбери
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в Лондоне Александр ЯковенкоПосол России в Лондоне Александр ЯковенкоФото: REUTERS
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Британские следователи, выясняющие обстоятельства и причины загадочного отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, методично уничтожают улики, которые могли бы помочь раскрыть это преступление. Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Уничтожаются практически все улики. В случае если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет. Это нас не может не беспокоить», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что российские следователи готовы вылететь в Англию, чтобы провести расследование вместе с британскими коллегами, но усомнился в готовности Соединенного Королевства их принять.

«Мы хотим понять, что происходит. Я не уверен, что британская сторона согласна будет на каком-то этапе на наши предложения, тем не менее, они все на столе», - добавил Александр Яковенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские дипломаты уже не раз говорили, что Лондон стремится скрыть улики по делу отравления Скрипалей.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в начале марта. Скотланд-Ярд объявил, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. Позже, 30 июня в соседнем Эймсбери были обнаружены без сознания еще двое – мужчина и женщина. Полиция заявила, что они отравились тем же ядом, что и Скрипали.

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