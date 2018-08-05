2018-08-05T07:20:13+03:00
Общество

Погода в Москве 5 августа: Переменная облачность, местами кратковременный дождь грозы

Температура воздуха в Москве и области составит от 25 до 30 градусов тепла
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 5 августа: Переменная облачность, местами кратковременный дождь грозыПогода в Москве 5 августа: Переменная облачность, местами кратковременный дождь грозыФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве 5 августа ожидается переменнооблачная погода, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Температура ночью в Москве 17…19 градусов, по области 15…20 градусов, днем в Москве 27…29° градусов, по области 25…30 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении службы.

В ночь на 6 августа в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха с наступлением темноты опустится до 17...19 градусов в городе и до 14...19 градусов по области. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

Большой скандинавский антициклон принес на этой неделе в Москву жаркую и сухую погоду, однако в уже в ближайшие понедельник вторник в столице немного похолодает — дневные температуры воздуха составят от 20 до 25 градусов тепла, местами пройдут кратковременные дожди.

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