2018-08-05T07:42:33+03:00
В мире

У берегов Японии загорелся танкер, перевозивший нефтепродукты

Возгорание произошло в машинном отделении судна, информация о пострадавших не поступала
Денис СУХОВ
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У берегов Японии загорелся танкер, перевозивший нефтепродуктыУ берегов Японии загорелся танкер, перевозивший нефтепродуктыФото: "КП" Архив
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У побережья соседней с Токио префектуры Тиба загорелся нефтяной танкер. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телеканала NHK, возгорание произошло в машинном отделении судна Front Hakata, которое под флагом Багамских островов перевозило нефтерподукты из Саудовской Аравии в Японию.

Экипаж танкера состоит из 25 человек, все они граждане Индии. Моряки самостоятельно ведет борьбу с пожаром, на помощь им направлены четыре катера береговой охраны и вертолет. Информация о пострадавших не поступала.

Представители береговой охраны подчеркивают, что угроза возгорания или утечки нефтепродуктов оценивается как низкая, так как пожар возник и был локализован в машинном отделении танкера.

Как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года у берегов Китая в результате столкновения с другим судном загорелся иранский танкер, перевозивший более 130 тысяч тонн нефти. Судно затонуло после 8 дней пожара, весь экипаж был признан погибшим.

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