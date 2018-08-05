В США разбился небольшой самолет, погибли пять человек

СЕГОДНЯ 07:47 2018-08-05T07:47:53+03:00

Изначально сообщалось о шести жертвах крушения в Оклахоме, позже выяснилось, что на борту находилось пятеро – трое взрослых и двое детей

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В американском штате Оклахома потерпел крушение небольшой легкомоторный самолет Extra EA-400. Погибли пять человек.

Как передает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию, воздушное судно вылетело из аэропорта города Понка, но вскоре по невыясненным пока причинам упало и полностью сгорело.

Изначально сообщалось о шести жертвах катастрофы, так как самолет шестиместный. Однако позже выяснилось, что на его борту находилось пять человек – трое взрослых и двое детей. Предположительно, все погибшие были из Канзаса. Их личности устанавливаются.

Судя по кадрам с места крушения, у людей не было ни малейшего шанса выжить: самолет выгорел дотла. Расследованием этой трагедии занимаются Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Швейцарии за сутки разбились два легкомоторных самолета: один утром упал в лесу у подножия горы Пилатус в полукантоне Нидвальден, второй вечером рухнул на склоне горы Пиц Сегнас в швейцарских Альпах. Жертвами первой авиакатастрофы стали четыре человека – супружеская пара с двумя детьми.