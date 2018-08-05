2018-08-05T08:28:47+03:00
В мире

В сети опубликовали видео попытки покушения на Николаса Мадуро

Ранее президента Венесуэлы попытались убить с помощью нагруженного взрывчаткой беспилотника по время парада в честь годовщины основания Национальной боливарианской гвардии [видео]
Денис СУХОВ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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В сети появилась видеозапись попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая произошла во время выступления главы государства на военном параде в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

Инцидент произошел в 17:41 по местному времени на проспекте Боливара в Каракасе. Попытка покушения осуществлялась с помощью беспилотников, нагруженных взрывчаткой. На записи телетрансляции видно, как Мадуро, находившийся у трибуны вместе с женой, прерывает выступление и растерянно наблюдает за приближающимися летательными аппаратами. После этого трансляция переключается на демонстрацию парадных колонн, которые спустя несколько секунд бросаются в рассыпную.

По предварительным данным, для покушения использовались два беспилотника, которые, по всей видимости, были своевременно нейтрализованы охраной Мадуро. Один из аппаратов попал в жилой дом, второй рухнул вблизи президентской ложи. Сам Венесуэльский лидер не пострадал, однако ранения получили семь гвардейцев.

Ответственность за покушение взяло на себя венесуэльское оппозиционное движение «Фланелевые солдаты». В ходе пресс-сконференции после атаки Мадуро обвинил в причастности к произошедшему президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и врагов, укрывающихся в США.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро попало на видео.

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