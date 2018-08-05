«Будет интересно»: Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ
Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал назначение американского актера и гражданина России Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ. Соответствующая запись появилась на странице дипломата в Твиттер.
«Сигал теперь гражданин России? Это будет интересно: Россия назначила Стивена Сигала специальным представителем по развитию отношений с Америкой», - написал Макфол.
В другом своем посте бывший посол охарактеризовал назначение Сигала как «жест отчаяния».
Как сообщал сайт «КП», ранее звезда американских боевиков, получивший в 2016 году российское гражданство, стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США. В министерстве пояснили, что задачей Сигала будет развитие российско-американских отношений в области культуры, искусства и молодежных обменов.
Должность Сигала является общественно-политической и не предполагает денежного вознаграждения. Сам актер выразил искреннюю благодарность за назначение, отметив, что уже много лет старается содействовать развитию диалога между США и Россией и будет рад трудиться на этом поприще в официальном статусе.