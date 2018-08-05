2018-08-05T09:23:14+03:00
Политика

«Будет интересно»: Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ

Ранее стало известно, что американский актер и гражданин России займется развитием гуманитарных связей между Москвой и Вашингтоном
Денис СУХОВ
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«Будет интересно»: Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ«Будет интересно»: Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал назначение американского актера и гражданина России Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ. Соответствующая запись появилась на странице дипломата в Твиттер.

«Сигал теперь гражданин России? Это будет интересно: Россия назначила Стивена Сигала специальным представителем по развитию отношений с Америкой», - написал Макфол.

В другом своем посте бывший посол охарактеризовал назначение Сигала как «жест отчаяния».

Как сообщал сайт «КП», ранее звезда американских боевиков, получивший в 2016 году российское гражданство, стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США. В министерстве пояснили, что задачей Сигала будет развитие российско-американских отношений в области культуры, искусства и молодежных обменов.

Должность Сигала является общественно-политической и не предполагает денежного вознаграждения. Сам актер выразил искреннюю благодарность за назначение, отметив, что уже много лет старается содействовать развитию диалога между США и Россией и будет рад трудиться на этом поприще в официальном статусе.

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