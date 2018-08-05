2018-08-05T09:51:16+03:00
Экономика

В России вступают в силу ответные пошлины на товары из США

Ограничительные меры не покроют всех убытков российской экономики, но поддержат отечественных производителей
Денис СУХОВ
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В России вступают в силу ответные пошлины на товары из СШАВ России вступают в силу ответные пошлины на товары из СШАФото: REUTERS
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С 5 августа в России вступают в силу заградительные пошлины на некоторые американские товары, установленные в ответ на введенные США сборы с импортных стали и алюминия.

В частности до 25-40% увеличатся ставки таможенных пошлин на импорт из США отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.

Ущерб российских экспортеров от американских торговых ограничений оценивается в 538 млн долларов. Однако объем сборов, введенных Россией на данном этапе, составит 87,6 млн долларов в год — сумма компенсации, которую Москва может получить, не выходя за рамки правил Всемирной торговой организации. Остальные 450 млн долларов в год могут быть компенсированы введением пошлин через три года или по решению ВТО.

Несмотря на то, что вводимые пошлины не покроют большую часть убытков российской экономики, позитивный эффект заградительных мер почувствуют отечественные производители.

«Наши ответные меры направлены, прежде всего, на поддержку наших производителей, то есть речь не идет о тех позициях, которые мы сами не производим либо производим в недостаточном количестве. Речь идет только о том оборудовании, которое на потоке в РФ, и конечно же, наши производители от этого выиграют», - цитирует РИА Новости вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Владимира Падалко.

Напомним, в марте США ввели пошлины на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Практически все страны, экспортеры которых пострадал от действий Вашингтона, приготовили ответные меры.

Кроме того, Россия, как и ряд других членов ВТО, инициировала в рамках организации спор с США. В конце июня Москва запросила проведение формальных консультаций. Если они не увенчаются успехом, Россия будет настаивать на рассмотрении тяжбы специально созданной третейской группой..

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