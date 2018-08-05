Большинство денежных переводов из Польши за рубеж осуществляют украинские трудовые мигранты

СЕГОДНЯ 10:24 2018-08-05T10:29:31+03:00

Всего в первом квартале 2018 года иностранцы вывели из Польши сумму, эквивалентную 58,5 млрд рублей

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Большая часть (86%) денежных переводов из Польш за рубеж приходится на украинских трудовых мигрантов, прибывающих в республику на заработки.

Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что всего за первый квартал 2018 года иностранцы вывели из Польши сумму, эквивалентную 58,5 млрд рублей, что на 12 млрд рублей больше показателей за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно страну покидают до 9 млн граждан, которые уезжают на сезонные работы за границу. В свою очередь в Министерстве иностранных дел уточняют, что около 3 млн украинских трудовых мигрантов отправляются в Россию, и около 2 млн — в Польшу.

Согласно данным Национального банка Польши, трудовые мигранты с Украины перевели на родину за прошлый год около 3,2 млрд долларов (около 200 млрд рублей).