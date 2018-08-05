Эксперты предрекли европейским аэропортам предельную загруженность к 2040 году

СЕГОДНЯ 10:47 2018-08-05T10:47:46+03:00

Ожидается, что через 22 года будет осуществляться на 4 млн больше рейсов, а пассажиропоток увеличится на 360 млн человек

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Через 22 года аэропорты Европы ожидает серьезный рост загруженности из-за увеличения числа рейсов и роста пассажиропотока. К такому выводу пришли эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

К 2040 году через европейские аэропорты будет осуществляться на 4 млн рейсов в год больше, а годовой пассажиропоток вырастет на 360 млн человек. По оценке исследователей, это приведет к семикратному росту числа авиарейсов, отправляющихся с опозданием более, чем на час. Эта ситуация коснется 500 тысяч пассажиров, предупреждает евроконтроль.

Основной причиной роста загруженности аэропортов эксперты считают активное развитие компаний-лоукостеров.

По мнению специалистов, решением проблемы может стать увеличение территорий аэропортов, или сокращение числа рейсов с одновременным повышением вместимости авиалайнеров. Кроме того, загруженность центральных аэропортов можно уменьшить, развивая региональные воздушные гавани.