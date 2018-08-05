2018-08-05T12:21:43+03:00
В мире

Беспорядки в Портленде: Полиция применила спецсредства для разгона протестующих

Активисты правого движения Patriot Prayer организовали митинг, который привлек внимание их левых политических противников
Денис СУХОВ
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"Сответский отряд" на улицах Портленда. Фото: twitter.com/itsmikebivins"Сответский отряд" на улицах Портленда. Фото: twitter.com/itsmikebivins
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В ходе беспорядков в Портленде полиция была вынуждена применить спецсредства, включая светошумовые гранаты, чтобы разогнать участников столкновений между левыми и правыми политическими активистами.

Митинг был организован членами правого движения Patriot Prayers, возглавляемого Джо Гибсоном — консервативным республиканцем, который намерен участвовать в ноябрьских выборах в Сенат. Об этом сообщает Reuters.

Патриотично настроенный гражданин. Фото: twitter.com/itsmikebivins

Патриотично настроенный гражданин. Фото: twitter.com/itsmikebivins

Однако демонстрация правых привлекла внимание их оппонентов из левого крыла, которые также собрали многочисленную акцию протеста, чтобы «остановить нацистов».

Надпись на плакате: "Господи, направь мою руку, пока я бью этих нацистов"

Надпись на плакате: "Господи, направь мою руку, пока я бью этих нацистов"

«Дело не в тех отбросах, стоящих напротив. Они просто помеха. Мы должны убрать их с пути, чтобы действительно пройти по улицам многотысячным маршем и соединиться с либералами», - подбадривал сторонников Гибсон.

Фото: twitter.com/itsmikebivins

Фото: twitter.com/itsmikebivins

Противники сошлись в центре города, поначалу ограничиваясь словесными оскорблениями в адрес друг друга и скандированием лозунгов. Отмечается, что многие активисты с обеих сторон заранее подготовились к столкновениям, прикрывшись импровизированной броней и самодельными щитами.

Полиция пыталась удержать протестующие группы порознь, однако без драк и пострадавших, к сожалению, не обошлось. Четыре активиста были задержаны правоохранителями, их обвинили в сопротивлении аресту, незаконном использовании оружия и хулиганстве.

Полиция пытается оттеснить антифа-активистов во время беспорядков в Портленде. BREAKING: POLICE JUST OREDERED ANTIFA (group on the west side of Naito) TO LEAVE THE AREA. Cop on loudspeaker cites armed counterprotesters as the reason. #DefendPDX #AllOutPDX https://t.co/tuzK4AabzF

Пострадавший репортер The Oregonian. Фото: twitter.com/shanedkavanaugh

Пострадавший репортер The Oregonian. Фото: twitter.com/shanedkavanaugh

Известно, что среди пострадавших был репортер издания The Oregonian, которого ударили бутылкой по голове. Журналиста госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Борьба за флаг во время беспорядков в Портленде. Video shows a struggle for a flag and then a black-clad person hit this dude in the head before he drops. I was watching the blood pour out of his head and into the street. #DefendPDX #AllOutPDX https://t.co/KPRk1D8l00

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