2018-08-05T12:46:47+03:00
Политика

Путин и Медведев поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

Глава государства и председатель правительства подчеркнули важность железнодорожной отрасли для пространственного развития страны
Денис СУХОВ
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Путин и Медведев поздравили железнодорожников с профессиональным праздникомПутин и Медведев поздравили железнодорожников с профессиональным праздникомФото: "КП" Архив
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма была опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

«Железнодорожной отрасли принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в ее пространственном развитии, реализации уникального логистического и транзитного потенциала», - говорится в тексте поздравления.

Путин подчеркнул, что железнодорожная сеть обеспечивает надежную транспортную коммуникацию между российскими регионами, являясь залогом их благополучия, напрямую влияя на показатели экономического и промышленного роста.

«Благодаря вашему слаженному, самоотверженному труду на год раньше открылось движение по новому (в обход территории Украины) маршруту Журавка - Миллерово, успешно воплощаются в жизнь другие востребованные проекты», - добавил глава государства.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина, отметил, что в железнодорожной отрасли трудятся сотни тысяч людей, многие из которых встречают профессиональный праздник на рабочих местах. Благодаря таким сотрудникам как проводники, диспетчеры, ремонтники, инженеры, строители, кассиры и контролеры, железные дороги не останавливаются «ни на секунду», подчеркнул председатель правительства.

Отдельно Медведев выразил слова благодарности ветеранам-железнодорожникам: «Пусть ваши знания и опыт, преданность делу и готовность решать самые смелые задачи служат примером для молодых железнодорожников».

День железнодорожника отмечался в Российской империи в день рождения императора Николая I 6 июля, считавшегося основателем железнодорожного дела в стране. После Октябрьской революции были отменены все праздники царской России. В 1936 году День железнодорожника решили праздновать 30 июля, а в 1940-ом году его перенесли на ближайшее воскресенье августа.

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