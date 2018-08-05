2018-08-05T13:13:07+03:00
В мире

Ураган «Гектор»: в Тихом океане сформировался тропический циклон четвертой категории

По данным Национального центра по слежению за ураганами, «Гектор» находится в 2,2 тысячах километров от Гавайских островов
Денис СУХОВ
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Ураган «Гектор»: в Тихом океане сформировался тропический циклон четвертой категорииУраган «Гектор»: в Тихом океане сформировался тропический циклон четвертой категории
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Ураган «Гектор» сформировался над Тихим океаном. По силе ветра и уровню штормового прилива новый тропический циклон относится к четвертой категории, сообщили в Национальном центре по слежению за ураганами.

По данным метеорологов, «Гектор» находится в 2,2 тысячах километров от Гавайских островов и движется на запад со скоростью 19 километров в час. Максимальная скорость ветра внутри циклона достигает 58 метров в секунду (около 210 километров в час).

Как сообщал сайт «КП», в конце мая на Кубу, восточное побережье США и Мексики обрушился тропический шторм «Альберто», который принес ливневые дожди и ураганный ветер. Жертвами стихии стали несколько человек, тысячи местных жителей были вынуждены временно покинуть свои дома. В штатах Флорида и Миссисипи губернаторы ввели режим чрезвычайной ситуации.

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