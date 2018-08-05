Победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих угрожал метлой Тилю Швайгеру

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-05T13:55:45+03:00

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Победитель престижной велогонки «Тур де Франс» 1997 года и олимпийский чемпион 2000 года Ян Ульрих был арестован полицией после проникновения на виллу немецкого актера и режиссера Тилля Швайгера.

По данным издания Deutsche Welle со ссылкой на местные правоохранительные органы, инцидент произошел 4 августа на Майорке, где Ульрих и Швайгер уже два года являются счастливыми обладателями двух домов по соседству.

Ранее актер и бывший спортсмен долгое время поддерживали дружеские отношения, однако в последнее время поведение Ульриха резко изменилось, и он стал вести себя неадекватно.

На этот раз поводом для раздражения Ульриха стала вечеринка, которую Швайгер закатил в саду своей виллы. Титулованный велогонщик проник на территорию соседнего поместья, перемахнув через забор, и потребовал немедленно прекратить веселье.

Отмечается, что для пущей убедительности спортсмен угрожал Швайгеру и его гостям черенком от метлы, обнаруженной тут же. Ульрих ответил отказом на просьбу актера покинуть территорию виллы, после чего Швайгер был вынужден обратиться в полицию.

В итоге Ульриха доставили в полицейский участок, допросили и отпустили домой, категорически запретив общаться с соседом. Решение о наказании велосипедисту будет принято позже.

Сам Швайгер еще до задержания велогонщика сообщил ему, что их дружбе конец. Впрочем, позже актер выразил надежду, что Ульрих вернется домой «в качестве доброжелательного человека, который очень любит жену и детей».

«Я себе не так представлял свой отпуск», - прокомментировал досадное происшествие Швайгер.

Ян Ульрих является единственным немцем, победившем в престижной многодневной гонке «Тур де Франс» в 1997 году. До этого в течение нескольких лет он занимал вторые места, соперничая с американцем Лэнсом Армстронгом. Позже обоих велогонщиков признали виновными в употреблении допинга и лишили ряда наград. Ульрих отказался возвращать олимпийскую медаль, заявив, что в то время запрещенные препараты принимали все.

Тиль Швайгер известен как актер и режиссер, запомнился зрителям по ролям в фильмах «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Босиком по мостовой». Его авторству принадлежат ленты «Красавчик», «Соблазнитель», «Мед в голове».