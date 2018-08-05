2018-08-05T14:52:23+03:00
В мире

В Швейцарских Альпах разбился пассажирский Ju-52 30-х годов

По данным местных правоохранителей, крушение произошло на высоте 2540 метров, на борту могли находиться до 20 человек
Денис СУХОВ
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В Швейцарских Альпах разбился пассажирский Ju-52 30-х годовВ Швейцарских Альпах разбился пассажирский Ju-52 30-х годовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Швейцарских Альпах на территории кантона Граубюнден рухнул немецкий пассажирский самолет 30-х годов Ju-52, принадлежащей местной авиакомпани Ju-Air. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, крушение произошло на высоте 2540 метров над уровнем моря, на западном склоне горы Пиз Сегнас. В указанном районе продолжается поисково-спасательная операция с участием вертолетов, воздушное пространство над ним закрыто.

На борту Ju-52 могли находиться до 20 человек, включая трех членов экипажа. Информация о жертвах крушения пока не поступала, но в Ju-Air уже выразили соболезнования семьям пассажиров и заявили о готовности к дальнейшему развитию событий.

Ju-Air базируется в швейцарском Дюбендорфе близ Цюриха, проводит экскурсионные полеты над Альпами и осуществляет чартерные рейсы. Авиакомпания принадлежит Клубу друзей швейцарских ВВС, который 1981 году приобрел три «Юнкерска» Ju-52.

Немецкий Ju-52 является пионером гражданской авиации и одним из самых знаменитых самолетов 30-х годов. Машины производились фирмой Хуго Юнкерса с 1932 по 1945 годы, использовались авиакомпаниями «Люфтганза» и советско-германской «Дерулуфт». В годы Второй мировой войны Ju-52 применялся на всех фронтах в качестве легкого транспортного самолета.

В ВВС Швейцарии Ju-52 эксплуатировался до 1980-х годов, после чего был снят с вооружения. В настоящее время число летающих экземпляров самолета исчисляется единицами.

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