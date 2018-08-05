2018-08-05T15:07:30+03:00
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр России продлил на 5 августа желтый уровень погодной опасности
Денис СУХОВ
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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве и ПодмосковьеМЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве и ПодмосковьеФото: Александр КОЦ
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Управления МЧС по Москве и Московской области предупредили население о грозах с порывами ветра до 15 метров в секунду. Соответствующие сообщения появились на сайтах ведомства.

Отмечается, что во второй половине дня и вечером 5 августа на северо-западе области и в столице ожидаются дождь, грозы и усиление ветра.

При грозе и сильном ветре МЧС рекомендует жителям региона закрывать форточки и окна в домах, отключать электричество и газ, не пользоваться лифтом. Также ведомство призывает не искать укрытия вблизи стен домов, слабоукрепленных конструкций и под деревьями.

Автомобилистам рекомендуется в сложных погодных условиях снизить скорость движения, соблюдать дистанцию до других участников движения, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Ранее Гидрометцентр России подлил на 5 августа желтый уровень погодной опасности в связи с высокой вероятностью гроз и пожароопасностью.

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