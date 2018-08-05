2018-08-05T15:21:26+03:00
Общество

Российские следователи направили тела убитых в ЦАР журналистов на экспертизу

Родственники погибших признаны потерпевшими
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Убитые в ЦАР журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССУбитые в ЦАР журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Изменить размер текста:

После того как тела погибших в Центральноафриканской республике (ЦАР) россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко прибыли на родину, Следственный комитет России (СКР) направил их на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины гибели журналистов.

При этом, как подчеркнули правоохранители, родственники убитых сотрудников СМИ признаны потерпевшими и уже допрошены в рамках уголовного дела.

«В настоящее время продолжается работа по выяснению всех обстоятельств этого преступления. Допрашиваются коллеги, знакомые погибших россиян и иные лица», - уточняется на официальном сайте СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вечером 30 июля на журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева напали неизвестные. Произошло это в ЦАР, а именно на трассе неподалеку от города Сибю. В результате все трое были убиты. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство»).

Еще больше материалов по теме: «Убийство российских журналистов в ЦАР»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве и Подмосковье
В Швейцарских Альпах разбился пассажирский Ju-52 30-х годов
Российское консульство следит за делом пьяного капитана, посадившего сухогруз на мель у берегов Швеции
Победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих угрожал метлой Тилю Швайгеру
Российский МИД осудил покушение на президента Венесуэлы Мадуро
Ураган «Гектор»: в Тихом океане сформировался тропический циклон четвертой категории
Путин и Медведев поздравили железнодорожников с профессиональным праздником
Беспорядки в Портленде: Полиция применила спецсредства для разгона протестующих
Атака смертника в Афганистане: Погибли трое военнослужащих НАТО
Киев подсчитал убытки от потери госимущества в Крыму и Донбассе
Эксперты предрекли европейским аэропортам предельную загруженность к 2040 году