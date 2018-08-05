Российские следователи направили тела убитых в ЦАР журналистов на экспертизу

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-05T15:21:26+03:00

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После того как тела погибших в Центральноафриканской республике (ЦАР) россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко прибыли на родину, Следственный комитет России (СКР) направил их на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины гибели журналистов.

При этом, как подчеркнули правоохранители, родственники убитых сотрудников СМИ признаны потерпевшими и уже допрошены в рамках уголовного дела.

«В настоящее время продолжается работа по выяснению всех обстоятельств этого преступления. Допрашиваются коллеги, знакомые погибших россиян и иные лица», - уточняется на официальном сайте СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вечером 30 июля на журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева напали неизвестные. Произошло это в ЦАР, а именно на трассе неподалеку от города Сибю. В результате все трое были убиты. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство»).