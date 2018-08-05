2018-08-05T15:41:59+03:00
В мире

В Испании задержали трех «воров в законе» из армянской мафии

Преступные авторитеты были арестованы в одном из ресторанов города Марбелья
Дарья ИВАШКИНА
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В Испании задержали трех «воров в законе» из армянской мафииВ Испании задержали трех «воров в законе» из армянской мафииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 5 августа, стало известно о задержании в Испании трех «воров в законе». Речь идет об одном гражданине Армении (инициалы A.S.), жившем в Литве, и двух гражданах Грузии (инициалы L.B. и I.P.).

Преступные авторитеты были арестованы в одном из ресторанов города Марбелья, в котором они собрались, предположительно, для обсуждения убийства представителя конкурирующего клана. При них правоохранители нашли польские и украинские фальшивые документы.

В настоящее время все трое находятся под стражей. Им уже предъявили обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что задержание «воров в законе» стало продолжением громкой спецоперации против так называемой армянской мафии, начатой в конце июня текущего года. Тогда, как сообщал сайт kp.ru, были арестованы 129 человек.

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