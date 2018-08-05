При крушении самолета в швейцарских Альпах погибли 20 человек

СЕГОДНЯ 16:22 2018-08-05T16:22:45+03:00

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По последним данным, в результате крушения самолета Junkers-52 в швейцарских Альпах погибли 20 человек. Речь идет о 17 пассажирах и трех членах экипажа. Как уточнили в полиции кантона Граубюнден, где и случилось ЧП, среди жертв авиакатастрофы - 11 мужчин и девять женщин.

Также местные стражи порядка отметили, что обломки небольшого воздушного судна, следовавшего из Локарно в Дюбердорф, нашли на склоне горы Пиц Зегнанс на высоте 2540 метров.

Как заметили правоохранители, разбившийся самолет не был оснащен черными ящиками. В связи с этим, по словам полицейских, выяснение причин трагедии «потребует времени». Между тем следователи уже исключили несколько версий: так, в настоящее время в качестве причин крушения не рассматриваются столкновение Junkers-52 с воздушным объектом, взрыв на борту и климатические условия, передает RTS.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, авиакатастрофа произошла в минувшую субботу, 4 августа, и стала второй за сутки в Швейцарии.