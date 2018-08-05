2018-08-05T16:41:22+03:00
Политика

«Сложно разобраться»: в Госдуме прокомментировали покушение на Мадуро

Как заметил депутат Леонид Слуцкий, совершить попытку убийства венесуэльского лидера могли как внутренние, так и внешние силы [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме прокомментировали покушение на президента Венесуэлы Николаса МадуроВ Госдуме прокомментировали покушение на президента Венесуэлы Николаса МадуроФото: Анастасия НОВИКОВА
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В Госдуме прокомментировали покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на военном параде в Каракасе. Как заметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, из-за непростой внутриполитической ситуации в республике в настоящее время трудно однозначно сказать, кто именно пытался убить лидера боливарианской республики.

По словам парламентария, это могли быть как внутренние, так и внешние силы. «Там сложно разобраться: много внутренней оппозиции, не говоря уже о внешней - типа США», - приводит слова депутата «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на Мадуро было совершено в Каракасе с помощью груженых взрывчаткой дронов. Причем один из беспилотников взорвался неподалеку от президентской ложи, когда венесуэльский лидер выступал с речью перед военнослужащими. В результате травмы получили семь человек. Однако глава государства и его супруга не пострадали.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро попало на видео.

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