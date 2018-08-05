Болтон заявил о непричастности США к покушению на Мадуро
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заверил, что Вашингтон не причастен к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
«Я могу сказать однозначно, что причастности правительства США ко всему этому не было», - приводит слова Болтона агентство Reuters.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на лидера боливарианской республики было совершено в минувшую субботу, 4 августа, когда он выступал с речью на военном параде в Каракасе. Главу государства пытались убить с помощью груженых взрывчаткой дронов. Причем один из беспилотников взорвался неподалеку от президентской ложи. В итоге травмы получили семь человек. А вот Мадуро и его супруга не пострадали.
Кстати, сам политик обвинил в покушении на себя колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса.
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение .