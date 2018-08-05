2018-08-05T17:16:08+03:00
В мире

Болтон заявил о непричастности США к покушению на Мадуро

Венесуэльского лидера пытались убить во время его выступления на военном параде в Каракасе [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заверил, что Вашингтон не причастен к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

«Я могу сказать однозначно, что причастности правительства США ко всему этому не было», - приводит слова Болтона агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на лидера боливарианской республики было совершено в минувшую субботу, 4 августа, когда он выступал с речью на военном параде в Каракасе. Главу государства пытались убить с помощью груженых взрывчаткой дронов. Причем один из беспилотников взорвался неподалеку от президентской ложи. В итоге травмы получили семь человек. А вот Мадуро и его супруга не пострадали.

Кстати, сам политик обвинил в покушении на себя колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мадуро поблагодарил мировое сообщество за поддержку после покушения
Посадившего сухогруз на мель российского капитана взяли под стражу в Швеции
Матч ЦСКА - Ростов: новичок армейцев Эрнандес начнет поединок в запасе
Матч ЦСКА - Ростов: за ростовчан впервые сыграет швед Салетрос
Трамп заявил, что полученные от пошлин средства пойдут на погашение госдолга
В Индонезии предупредили о цунами после 7-балльного землетрясения
Временного поверенного в делах России вызвали в госдепартамент США
«Сложно разобраться»: в Госдуме прокомментировали покушение на Мадуро
При крушении самолета в швейцарских Альпах погибли 20 человек
«Россия, Китай и, возможно, КНДР»: Трамп назвал «вмешивающиеся» в дела США страны
В Испании задержали трех «воров в законе» из армянской мафии
Российские следователи направили тела убитых в ЦАР журналистов на экспертизу
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве и Подмосковье
В Швейцарских Альпах разбился пассажирский Ju-52 30-х годов
Российское консульство следит за делом пьяного капитана, посадившего сухогруз на мель у берегов Швеции
Победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих угрожал метлой Тилю Швайгеру
Российский МИД осудил покушение на президента Венесуэлы Мадуро
Ураган «Гектор»: в Тихом океане сформировался тропический циклон четвертой категории
Путин и Медведев поздравили железнодорожников с профессиональным праздником
Беспорядки в Портленде: Полиция применила спецсредства для разгона протестующих
Атака смертника в Афганистане: Погибли трое военнослужащих НАТО
Киев подсчитал убытки от потери госимущества в Крыму и Донбассе
Эксперты предрекли европейским аэропортам предельную загруженность к 2040 году