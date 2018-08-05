Трамп заявил, что полученные от пошлин средства пойдут на погашение госдолга
Президент США Дональд Трамп заявил, что деньги, полученные от введенных Соединенными Штатами торговых пошлин, пойдут на погашение государственного долга страны.
«Благодаря пошлинам мы сможем начать погашать крупный госдолг в размере 21 триллиона долларов, который накопился, по большей части, во времена президентства Барака Обамы, в то же время мы будем уменьшать налоги для наших граждан», - написал американский лидер в своем Twitter.
При этом хозяин Белого дома высказал мнение о том, что «каждая страна на Земле хочет забрать богатства у США». Поэтому, как считает Трамп, все эти государства нужно облагать пошлинами. «Если они не хотят платить налоги, пусть они создают или производят свою продукцию в США», - добавил политик, подчеркнув, что и в этом случае Америка только выиграет, так как это приведет к росту числа рабочих мест в стране.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Между тем для других государств эти ограничения действуют уже с 23 марта.
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