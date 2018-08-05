2018-08-05T18:00:47+03:00
В мире

Трамп заявил, что полученные от пошлин средства пойдут на погашение госдолга

По мнению американского лидера, повышать тарифы на импорт необходимо, так как «каждая страна на Земле хочет забрать богатства у США»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что деньги, полученные от введенных Соединенными Штатами торговых пошлин, пойдут на погашение государственного долга страны.

«Благодаря пошлинам мы сможем начать погашать крупный госдолг в размере 21 триллиона долларов, который накопился, по большей части, во времена президентства Барака Обамы, в то же время мы будем уменьшать налоги для наших граждан», - написал американский лидер в своем Twitter.

При этом хозяин Белого дома высказал мнение о том, что «каждая страна на Земле хочет забрать богатства у США». Поэтому, как считает Трамп, все эти государства нужно облагать пошлинами. «Если они не хотят платить налоги, пусть они создают или производят свою продукцию в США», - добавил политик, подчеркнув, что и в этом случае Америка только выиграет, так как это приведет к росту числа рабочих мест в стране.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Между тем для других государств эти ограничения действуют уже с 23 марта.

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