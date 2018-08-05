2018-08-05T18:08:59+03:00
Спорт

Матч ЦСКА - Ростов: за ростовчан впервые сыграет швед Салетрос

Полузащитник дебютирует за команду, это стало известно из стартового состава команды на поединок в Москве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболисты "Ростова" гостят сегодня в Москве.Футболисты "Ростова" гостят сегодня в Москве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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22-летний полузащитник из Швеции Антон Салетрос впервые сыграет за ФК "Ростов" в матче против столичного ЦСКА. Он оказался в стартовом составе команды на игру 2 тура чемпионата РПЛ. Встреча начнется сегодня, 5 августа, в Москве на стадионе ВЭБ Арена.

Стартовый состав "Ростова" на эту игру выглядит полностью так: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Ростов.

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