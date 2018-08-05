2018-08-05T19:11:45+03:00
В мире

В Бангладеш неизвестные на мотоциклах напали на автомобиль посла США

Инцидент произошел в субботу вечером, 4 августа, в столице народной республики Дакке
Дарья ИВАШКИНА
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Посла США в Бангладеш Марша Берникэт. Фото: сайт посольства США в БангладешПосла США в Бангладеш Марша Берникэт. Фото: сайт посольства США в Бангладеш
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В воскресенье, 5 августа, стало известно о нападении на посла США в Бангладеш Маршу Берникэт. Как выяснилось, инцидент произошел в бангладешской столице Дакке, а именно в районе Мохаммадпур. Именно там в минувшую субботу вечером вооруженные люди, некоторые из которых были на мотоциклах, атаковали автомобиль, в котором дипломат возвращалась со званого ужина.

Между тем, как заявили в посольстве Соединенных Штатов, посол, ее водитель и сотрудники службы охраны в результате нападения не пострадали. Повреждения получили только две машины, принадлежащие американскому диппредставительству.

Отметим, в последнее время в мире участились нападения на американских представителей. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне неизвестный протаранил на автомобиле ворота посольства США в Южной Корее. Как отмечалось, за рулем машины в тот момент находился 48-летний южнокорейский госслужащий.

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