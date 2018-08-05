Starbucks начнет принимать для оплаты криптовалюту

СЕГОДНЯ 19:38 2018-08-05T19:38:07+03:00

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В кофейнях сети Starbucks планируют в скором будущем принимать к оплате криптовалюты. Для этого создается специальная платформа Bakkt, предназначенная для хранения, покупки и продажи виртуальных денег, а также обмена их на товары и услуги.

Другими словами, Bakkt будет посредником между клиентом, решившим расплатиться, например, в биткоинах, и Starbucks. Платформа будет автоматически менять криптовалюты на американские доллары.

Стоит отметить, что вместе со Starbucks разработкой Bakkt занимаются корпорация Microsoft и компания Intercontinental Exchange. Причем разработчики надеются запустить платформу уже в ноябре этого года, сообщает CNBC. Однако когда к ней подключится знаменитая сеть кофеин пока неизвестно.

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