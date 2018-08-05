В Швейцарии возбудили дело в связи с крушением самолета в Альпах

СЕГОДНЯ 20:26 2018-08-05T20:26:32+03:00

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В Швейцарии завели уголовное дело в связи с гибелью 20 человек при крушении самолета Junkers-52 в швейцарских Альпах.

Как стало известно, дело возбуждено федеральной прокуратурой, которая в настоящее время совместно со швейцарской Службой по расследованию инцидентов на транспорте (SUST) и полицией кантона Граубюнден, где в минувшую субботу и случилась авиакатастрофа, занимается выяснением причин трагедии.

Кстати, стоит отметить, что разбившийся самолет не был оснащен черными ящиками, поэтому установить причины ЧП будет достаточно трудно. Однако правоохранители уже исключили несколько версий: в настоящее время в качестве причин крушения не рассматриваются столкновение Junkers-52 с воздушным объектом и взрыв на борту.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, авиакатастрофа произошла в минувшую субботу, 4 августа, в швейцарских Альпах. Именно там разбился самолет, следовавший из Локарно в Дюбердорф. При этом все, кто был на борту воздушного судна, погибли. Речь идет о 17 пассажирах и трех членах экипажа.