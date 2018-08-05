Футболисты "Ростова" сенсационно победили ЦСКА в Москве со счетом 1:0

СЕГОДНЯ 20:58 2018-08-05T20:58:27+03:00

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В Москве на стадионе "ВЭБ Арена" завершился матч 2 тура чемпионата России по футболу. ЦСКА принимал на своем поле ФК "Ростов". В первой игре сезона ростовчане на своем поле обыграли с минимальным счетом 1:0 грозненский "Ахмат". ЦСКА же гостил в Самаре и сыграл вничью 0:0 при переполненных трибунах с "Крыльями Советов".

На 7-й минуте поединка после передачи Дмитрия Скопинцева точный удар по воротам Игоря Акинфеева нанес другой защитник "Ростова" - Сергей Паршивлюк. Этот мяч стал первым в этой игре. И последним.

"Ростов" одержал вторую победу в сезоне. В последний раз ЦСКА проигрывал на своем поле ростовчанам весной 2009 года со счетом 1:2 в Москве на стадионе "Лужники".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Ростов.