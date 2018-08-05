2018-08-05T20:53:56+03:00
В мире

Госсекретарь США назвал Иран «крупнейшим государством-спонсором терроризма»

При этом дипломат заверил, что американский лидер Дональд Трамп готов к переговорам с Тегераном
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео назвал Иран «крупнейшим государством-спонсором терроризма в мире». При этом он подчеркнул, что Вашингтон хочет заставить Иран «изменить свое поведение».

«Исламская республика Иран, правительство которой контролируется шиитами, очень плохо относится к своему народу, что в итоге вылилось в террор. Они (Иран) являются крупнейшим государством-спонсором терроризма в мире», - сказал Помпео в интервью телеканалу Metro TV, опубликованном на сайте Госдепа.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства заверил, что президент США Дональд Трамп готов к переговорам со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Однако, как считают в Вашингтоне, чтобы эти обсуждения могли оказаться полезными, Тегеран должен изменить свою политику. «Президент (Трамп) всегда говорил, что готов к переговорам, но важна приверженность Ирана изменению своего пути, чтобы эти обсуждения могли оказаться полезными», - подчеркнул госсекретарь.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Трамп уже неоднократно обвинял Тегеран в связях с террористами. К примеру, в прошлом году он назвал исламскую республику «террористическим государством номер один». «Они повсюду рассылают деньги и оружие», - заявил тогда хозяин Белого дома.

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