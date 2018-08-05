Косачев назвал оправданным назначение Сигала спецпредставителем МИД России

СЕГОДНЯ 21:36 2018-08-05T21:36:09+03:00

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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали назначение актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям с США. Так, глава комитета по международным делам Константин Косачев считает это решение оправданным.

По словам сенатора, Москва понимает, что «в условиях неадекватных действий большинства американских политиков» апеллировать предстоит к тем людям в США, кто не заинтересован в деградации сотрудничества. «При таком подходе выбор фигуры известного актера и гуманиста вполне оправдан. И чем больше будет таких, как он, послов доброй воли, тем лучше и для России, и для США», - сказал Косачев.

При этом политик заметил, что решение о назначении Сигала спецпредставителем МИД РФ является «нестандартным ходом» в нестандартной ситуации. «Но ведь нестандартна и сама ситуация, когда одна из сторон - в данном случае США - делает все, чтобы испортить двусторонние отношения», - цитирует сенатора ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 4 августа, стало известно, что Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД России и теперь будет налаживать культурные отношения между Москвой и Вашингтоном.