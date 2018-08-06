2018-08-06T01:15:18+03:00
Происшествия

Родственникам погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля помогут восстановить документы о его смерти

Свидетельство о смерти Орхана Джемаля было утеряно при перевозке тела в Москву
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Один из погибших в ЦАР российских журналистов Орхан ДжемальОдин из погибших в ЦАР российских журналистов Орхан ДжемальФото: YouTube
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При перевозке тел убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов из ЦАР в Москву через Париж было утеряно свидетельство о смерти Орхана Джемаля – документ, без которого невозможно его похоронить.

Об этом на своей странице в Facebook в очень резких выражениях сообщил коллега и друг погибшего публициста Максим Шевченко. Ему ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в Париж и из Парижа», - написала она.

И заверила, что родственникам Орхана Джемаля помогут восстановить свидетельство о его смерти как можно скорее.

«Российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа», - говорится в комментарии Марии Захаровой.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный публицист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, снимавшие в ЦАР документальный фильм, погибли в 31 июля. По предварительной версии, целью нападения на россиян было ограбление: у них была с собой дорогая аппаратура. К расследованию убийства подключилась миссия ООН.

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