Родственникам погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля помогут восстановить документы о его смерти
При перевозке тел убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов из ЦАР в Москву через Париж было утеряно свидетельство о смерти Орхана Джемаля – документ, без которого невозможно его похоронить.
Об этом на своей странице в Facebook в очень резких выражениях сообщил коллега и друг погибшего публициста Максим Шевченко. Ему ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в Париж и из Парижа», - написала она.
И заверила, что родственникам Орхана Джемаля помогут восстановить свидетельство о его смерти как можно скорее.
«Российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа», - говорится в комментарии Марии Захаровой.
Как ранее писал сайт kp.ru, известный публицист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, снимавшие в ЦАР документальный фильм, погибли в 31 июля. По предварительной версии, целью нападения на россиян было ограбление: у них была с собой дорогая аппаратура. К расследованию убийства подключилась миссия ООН.
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