В Калифорнии на парковку упал небольшой самолет, погибли пять человек

СЕГОДНЯ 01:33 2018-08-06T01:46:01+03:00

За минувшую неделю в разных странах произошло несколько крушений небольших самолетов Фото: REUTERS

Люди на земле не пострадали

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В США разбился еще один небольшой самолет: в воскресенье, 5 августа, в американском городе Санта-Ана (Южная Калифорния) на автомобильную парковку свалился двухмоторный самолет Cessna. Погибли пять человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на городскую пожарную охрану.

Все жертвы крушения находились на борту легкомоторного судна. Люди на земле не пострадали: к счастью, парковка была полупустой и самолет не загорелся. Причины аварии выясняются.

Накануне в штате Оклахома разбился легкомоторный самолет Extra EA-400, на борту которого находились трое взрослых и два ребенка. Выжить не удалось никому: упав, самолет полностью сгорел.

В тот же день в Швейцарии, как ранее писал сайт kp.ru, разбились два легкомоторных самолета: один утром упал в лесу у подножия горы Пилатус в полукантоне Нидвальден, второй вечером рухнул на склоне горы Пиц Сегнас в швейцарских Альпах.

Жертвами первой авиакатастрофы стали четыре человека – супружеская пара с двумя детьми. Вторая унесла жизни 20 человек – погибли три члена экипажа Junkers-52 и 17 его пассажиров.