2018-08-06T04:13:14+03:00
В мире

Мировой рекорд немцев сорвала обычная муха

20 человек две недели выстраивали крохотные костяшки домино в цепочку, которую муха разрушила в одно мгновение [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Группа энтузиастов в немецком городе Нидда собиралась установить цепочку в 600 тысяч костяшек мини-доминоГруппа энтузиастов в немецком городе Нидда собиралась установить цепочку в 600 тысяч костяшек мини-доминоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа молодых энтузиастов в Германии решила установить мировой рекорд и разрушить самую длинную цепочку в мире из 600 тысяч костяшек мини-домино. Их планы сорвала обычная муха.

Две недели 20 человек в немецком городе Нидда выстраивали крохотные доминошки в цепочку, к мероприятию привлекли внимание сотрудников прессы из разных стран. Работа была очень кропотливой.

А в минувшую субботу, 4 августа, откуда-то появилась злосчастная муха и села на одну из костяшек.

Старания энтузиастов не прошли напрасно: рекорд они все же установили, хоть и не мировой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старания энтузиастов не прошли напрасно: рекорд они все же установили, хоть и не мировойФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала преждевременную цепную реакцию, и у нас уже не было времени, чтобы все восстановить», — говорит организатор этой затеи Патрик Синнер.

Однако старания энтузиастов не прошли напрасно, сообщает Der Spiegel. Рекорд они установили, хоть и не мировой: до появления мухи ребята успели установить 569 229 костяшек. Падали они около 15 минут.

Таким образом, разрушенная насекомым цепочка стала самой длинной цепной реакцией в Германии (предыдущий рекорд составлял 538 тысяч).

Ранее сайт kp.ru писал об индусе, маникюр которому делали представители Книги рекордов Гиннесса. В 2015 году Шридхар Чиллалу установил мировой рекорд, как обладатель самых длинных в мире ногтей – он отращивал их на левой руке с 16 лет. А в июле этого года решил срезать, потому что очень уж мешали жить. Самый длинный его ноготь (на большом пальце) был почти двухметровым – 197 см, а самый короткий на указательном – 164.

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