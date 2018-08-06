Мировой рекорд немцев сорвала обычная муха

СЕГОДНЯ 03:27 2018-08-06T04:13:14+03:00

Группа энтузиастов в немецком городе Нидда собиралась установить цепочку в 600 тысяч костяшек мини-домино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20 человек две недели выстраивали крохотные костяшки домино в цепочку, которую муха разрушила в одно мгновение [фото]

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Группа молодых энтузиастов в Германии решила установить мировой рекорд и разрушить самую длинную цепочку в мире из 600 тысяч костяшек мини-домино. Их планы сорвала обычная муха.

Две недели 20 человек в немецком городе Нидда выстраивали крохотные доминошки в цепочку, к мероприятию привлекли внимание сотрудников прессы из разных стран. Работа была очень кропотливой.

А в минувшую субботу, 4 августа, откуда-то появилась злосчастная муха и села на одну из костяшек.

Старания энтузиастов не прошли напрасно: рекорд они все же установили, хоть и не мировойФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала преждевременную цепную реакцию, и у нас уже не было времени, чтобы все восстановить», — говорит организатор этой затеи Патрик Синнер.

Однако старания энтузиастов не прошли напрасно, сообщает Der Spiegel. Рекорд они установили, хоть и не мировой: до появления мухи ребята успели установить 569 229 костяшек. Падали они около 15 минут.

Таким образом, разрушенная насекомым цепочка стала самой длинной цепной реакцией в Германии (предыдущий рекорд составлял 538 тысяч).

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